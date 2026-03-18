У столиці Саудівської Аравії прогриміли гучні вибухи, – ЗМІ

Ввечері 18 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть, що їх було щонайменше два.

Про це пише агентство Reuters.

Що відомо про вибухи в Саудівській Аравії?

Під вечір 18 березня Іран атакував столицю Саудівської Аравії – Ер-Ріяд. ЗМІ пишуть про щонайменше два гучних вибухи.

Деталі атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Втім нагадаємо, що за декілька годин до цього Іран попередив кілька ключових нафтових об'єктів у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, мовляв, вони стануть мішенню для ударів "у найближчі години".

Мовилось про нафтопереробний завод Samref та нафтохімічний комплекс Jubail у Саудівській Аравії, газове родовище Al Hosn в ОАЕ, а також нафтохімічний комплекс Mesaieed, холдингову компанію Mesaieed та нафтопереробний завод Ras Laffan у Катарі.

Ці центри стали прямими та законними цілями та будуть атаковані найближчими годинами. Тому всіх громадян, мешканців та працівників просять негайно залишити ці райони та без зволікання відійти на безпечну відстань,

– йдеться у попередженні.

