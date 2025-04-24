Анексували ще за часів Обами: Трамп висловився про можливість повернення Криму до України

Прзидент США Дональд Трамп не вважає, що повернути Крим під контроль України буде легко. Надто багато часу пройшло, відколи Росія анексувала півострів.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву американського президента під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонаса Гар Стере.

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Що сказав Трамп про повернення Україні Криму

Раніше у Вашингтоні висловили думку щодо можливості визнання Криму частиною Росії в рамках мирної угоди. Від України цього не вимагалося, але й повернення півострова Україні Дональд Трамп не вважає реалістичним.

Я думаю, що повернути Крим буде дуже важко. Крим був переданий Росії за президента Барака Хусейна Обами,

– заявив американський президент.

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи погоджується він з тим, що Україна має віддати частину території, щоб досягти миру. Очільник США не говорив про конкретні території, які Росія окупувала у 2022 – 2025 роках, заявивши, що "це залежить від того, яка це територія".

Щодо окупації Криму він зазначив, що не має до цього стосунку, бо півострів відійшов до Росії, коли він не був при владі.

До слова, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес раніше говорив, що Україна має повернути Крим, адже півострів важливий своїм військовим, економічним та символічним значенням для Росії. Для Кремля втрата Криму буде болючою, але повернути його під свій контроль Україна зможе, "якщо матиме ресурси".