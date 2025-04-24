Про це сказав президент України в інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро, передає 24 Канал.

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Безпідставні звинувачення в бік України

Володимир Зеленський вдячний США за кроки щодо зупинки війни в Україні. Але президент не хоче чути несправедливі звинувачення з боку партнерів про те, що конфлікт розпочала саме Україна.

Я поважаю той факт, що президент Трамп прагне миру. Але ви не повинні говорити, що Україна розпочала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути,

– заявив Зеленський.

Український лідер також додав, що зараз Україна бореться не лише за свою незалежність, але й за права та свободу Європи та Сполучених Штатів. Він сказав, що Росія хотіла б знищити США, тож така небезпека для країни існує. Такі можливі прагнення Володимир Зеленський назвав "політикою Радянського Союзу", якої дотримується країна-агресорка.

Раніше президент США Дональд Трамп звинувачував Київ та свого попередника Джо Байдена в початку війни. Він використовував у своїй заяві деякі проросійські наративи.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про "власний дедлайн" для укладання мирної угоди між Україною та Росією. За словами очільника США, обидві сторони бажають якнайшвидшого миру, а тому повинні сісти за стіл переговорів.