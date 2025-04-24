Про це на брифінгу заявив прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Він цинічно нагадав – "великоднє перемир'я" закінчилося.

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Що кажуть у Кремлі

Після комбінованого удару по Києву Пєсков заперечив тезу про те, що Владімір Путін "демонструє бажання вбивати". Окрім того, росіяни вкотре звинуватили Україну в пропаганді та порушенні "великоднього перемир'я".

Зараз наші військові продовжують виконання своїх завдань, які поставлені перед ними верховним головнокомандувачем, і в межах цього продовжують завдавати ударів по військових і навколовійськових цілях,

– переконує речник диктатора.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня противник запустив по Україні 215 повітряних цілей. Повітряні Сили ЗСУ виявили 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 37 крилатих ракет Х-101, 6 крилатих ракет "Іскандер-К", 12 крилатих ракет "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, 145 ударних БпЛА "Шахед"/дронів-імітаторів різних типів.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей. Унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.