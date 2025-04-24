Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Он цинично напомнил – "пасхальное перемирие" закончилось.

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Что говорят в Кремле

После комбинированного удара по Киеву Песков опроверг тезис о том, что Владимир Путин "демонстрирует желание убивать". Кроме того, россияне в очередной раз обвинили Украину в пропаганде и нарушении "пасхального перемирия".

Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям,

– убеждает представитель диктатора.

Напомним, в ночь на 24 апреля противник запустил по Украине 215 воздушных целей. Воздушные Силы ВСУ обнаружили 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 37 крылатых ракет Х-101, 6 крылатых ракет "Искандер-К", 12 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, 145 ударных БпЛА "Шахед"/дронов-имитаторов различных типов.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей. В результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области.