Це була стратегічна помилка, – фон дер Ляєн про відмову Європи від атомної енергетики

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що відмова Європи від атомної енергетики була стратегічною помилкою. Вона наголосила, що це рішення позбавило ЄС стабільного джерела енергії та посилило залежність від імпортного викопного палива.

Тепер у Євросоюзі планують активніше розвивати нові ядерні технології, зокрема малі модульні реактори. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дивіться також Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним

Яку заяву зробила президентка Єврокомісії?

Під час виступу очільниця Єврокомісії нагадала, що частка атомної енергетики у виробництві електроенергії в Європі суттєво скоротилася за останні десятиліття.

За її словами, у 1990 році атомні електростанції забезпечували близько третини електроенергії в Європі, тоді як сьогодні цей показник знизився приблизно до 15%.

Я вважаю, що відмова Європи від надійного та доступного джерела енергії з низьким рівнем викидів була стратегічною помилкою,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що скорочення атомної генерації зробило Європу більш залежною від імпорту енергоносіїв, зокрема нафти та газу. Це особливо відчутно під час геополітичних криз, коли ціни на енергію різко зростають.

Під час саміту Єврокомісія представила нові підходи до розвитку ядерної енергетики. Зокрема, у Європі планують активно розвивати малі модульні реактори (SMR) – компактні атомні установки нового покоління.

Очікується, що такі реактори можуть почати працювати у Європі вже на початку 2030-х років. Вони повинні допомогти стабілізувати енергосистему, особливо у періоди, коли виробництво електроенергії з сонця або вітру є недостатнім.

Для підтримки галузі Євросоюз планує запровадити фінансові гарантії для інвесторів. Йдеться про приблизно 200 мільйонів євро, які мають стимулювати приватні інвестиції у нові ядерні технології.

Яку роль атомна енергетика може відіграти в Європі?