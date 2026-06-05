Росія розчарована можливим посиленням санкції з американського боку, і стурбована продовженням постачань військової допомоги Україні від США.

Позицію з цього приводу висловив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Що у Росії заявили про США?

Дмитро Пєсков заявив, що відносини між Росією та США і так наразі "перебувають на нижчій точці", тому, на його думку, навіть нові санкції у разі їхнього введення "не відкотять назад" взаємини між Москвою і Вашингтоном.

За словами російського високопосадовця, нещодавні заяви американської сторони про можливе запровадження антиросійських санкцій та підтримку України не вплинули на роль Вашингтона у переговорному процесі.

Речник Кремля наголосив, що Москва нібито ніколи не покладала особливих очікувань на посередництво США, хоч і визнає їхню участь у дипломатичних зусиллях, і додав, що для Росії важливіші її національні інтереси.

Американське озброєння постійно постачається до України,

– поскаржився він.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що США не можна вважати нейтральною стороною у російсько-українській війні, бо продовжує підтримувати Україну, а не є посередником.

За його словами, нинішня політика Білого дому, мовляв, не відрізняється від курсу попередньої адміністрації, яку чинний президент Дональд Трамп неодноразово критикував, зокрема, через надання озброєнь Києву.