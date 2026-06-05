Позицию по этому поводу высказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.

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Что в России заявили о США?

Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США и так сейчас "находятся на низшей точке", поэтому, по его мнению, даже новые санкции в случае их введения "не откатят назад" отношения между Москвой и Вашингтоном.

По словам российского чиновника, недавние заявления американской стороны о возможном введении антироссийских санкций и поддержке Украины не повлияли на роль Вашингтона в переговорном процессе.

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Представитель Кремля отметил, что Москва якобы никогда не возлагала особых ожиданий на посредничество США, хотя и признает их участие в дипломатических усилиях, и добавил, что для России важнее ее национальные интересы.

Американское вооружение постоянно поставляется в Украину,

– пожаловался он.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что США нельзя считать нейтральной стороной в российско-украинской войне, потому что продолжает поддерживать Украину, а не является посредником.

По его словам, нынешняя политика Белого дома, мол, не отличается от курса предыдущей администрации, которую действующий президент Дональд Трамп неоднократно критиковал, в частности, из-за предоставления вооружений Киеву.