"Дуже розчарований": у Sky News оцінили емоційну реакцію Зеленського на дії Трампа

Володимир Зеленський під час саміту ЄС у Брюсселі продемонстрував помітне розчарування через розбіжності з Вашингтоном. Президент дедалі гостріше реагує на суперечки щодо ударів по НПЗ та угоди про пальне.

Про це повідомляє європейський кореспондент Sky News Алістер Банколл.

Чому Зеленський був розчарований?

Невдоволення українського лідера позицією американських партнерів дедалі помітніше виходило назовні під час його зустрічей із європейськими союзниками.

Він явно дуже роздратований, особливо американцями,

– зауважив журналіст, коментуючи публічні заяви та залаштунки саміту.

Попри наростання напруги навколо ударів по російських нафтопереробних заводах і домовленостей щодо постачання пального, Київ змушений стримувати емоції через високу залежність від військової допомоги партнерів.

За словами кореспондента, можливість відкрито висловлювати обурення має чітку межу, оскільки Україні критично потрібна подальша підтримка Вашингтона.

Нагадаємо, попри напругу в американсько-українських відносинах Володимир Зеленський заявив, що Україна та США найближчими днями можуть узгодити зустріч переговорних груп. За його словами, команди обох країн постійно контактують і працюють над організацією переговорів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що йому легше вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, ніж із російським диктатором Володимиром Путіним, адже під час контактів з американською стороною вдається знаходити теми для змістовного діалогу.

Президент наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни та справедливого миру, однак для цього потрібна готовність обох сторін до переговорів. За його словами, Путін наразі не демонструє справжнього бажання завершувати бойові дії, а заяви Кремля про мир лише створюють відповідне враження для міжнародної спільноти.