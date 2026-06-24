Геополітика Європа Я не сприятиму цій напрузі, – Туск назвав інтерес Польщі стосовно України:
24 червня, 07:07
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Я не сприятиму цій напрузі, – Туск назвав інтерес Польщі стосовно України

Маргарита Волошина

Польща зацікавлена у побудові міцних та тривалих двосторонніх відносин з Україною, які ґрунтуватимуться на спільному баченні майбутнього, а не на суперечках чи травмах минулого тієї чи іншої сторони.

Таку заяву зробив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час спілкування із журналістами, повідомляє Clash Report

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Як розвиватимуться відносини Польщі і України?

Дональд Туск визнав, що в польському суспільстві посилилися антиукраїнські настрої, які знаходять відгук серед частини громадян. Утім, він наголосив, що не має наміру сприяти подальшому загостренню напруги у відносинах з Україною. 

За його словами, він розуміє настрої та роздратування частини поляків, а також усвідомлює наявність історичних питань, які можуть викликати подібні емоції. Але, на його думку, країни мають бути зацікавлені у налагоджені відносин.

Я переконаний, що довгостроковий інтерес Польщі полягає в побудові найкращих можливих відносин (з Україною – 24 Канал), заснованих на баченні майбутнього, а не на травмах минулого, 
– наголосив він.

Польський прем'єр водночас додав, що подібна "травма" є цілком виправданою з точки зору Варшави, але додав, що, попри чутливість історичних тем, не братиме участі в діях, які можуть посилити напруженість між двома країнами.

Про що заявляють сторони?

Нагадаємо, нещодавно речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що дипломати наразі працюють над тим, щоб врегулювати загострення у відносинах між Україною та Польщею та згладжувати "гострі кути".

Згодом речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що Польща не потребує посередників для врегулювання відносин з Україною, попри нинішні розбіжності між країнами, а деескалація конфлікту відповідає інтересам усіх.

До речі, політолог Володимир Фесенко розповідав, що президент Польщі Кароль Навроцький очікує продовження конфронтації. Ситуація може погіршитися, якщо на наступних парламентських виборах виграє його партія.

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