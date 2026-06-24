Таку заяву зробив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час спілкування із журналістами, повідомляє Clash Report.
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Як розвиватимуться відносини Польщі і України?
Дональд Туск визнав, що в польському суспільстві посилилися антиукраїнські настрої, які знаходять відгук серед частини громадян. Утім, він наголосив, що не має наміру сприяти подальшому загостренню напруги у відносинах з Україною.
За його словами, він розуміє настрої та роздратування частини поляків, а також усвідомлює наявність історичних питань, які можуть викликати подібні емоції. Але, на його думку, країни мають бути зацікавлені у налагоджені відносин.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Я переконаний, що довгостроковий інтерес Польщі полягає в побудові найкращих можливих відносин (з Україною – 24 Канал), заснованих на баченні майбутнього, а не на травмах минулого,
– наголосив він.
Польський прем'єр водночас додав, що подібна "травма" є цілком виправданою з точки зору Варшави, але додав, що, попри чутливість історичних тем, не братиме участі в діях, які можуть посилити напруженість між двома країнами.
Про що заявляють сторони?
Нагадаємо, нещодавно речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що дипломати наразі працюють над тим, щоб врегулювати загострення у відносинах між Україною та Польщею та згладжувати "гострі кути".
Згодом речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що Польща не потребує посередників для врегулювання відносин з Україною, попри нинішні розбіжності між країнами, а деескалація конфлікту відповідає інтересам усіх.
До речі, політолог Володимир Фесенко розповідав, що президент Польщі Кароль Навроцький очікує продовження конфронтації. Ситуація може погіршитися, якщо на наступних парламентських виборах виграє його партія.