Росія дуже зацікавлена відновити авіасполучення із США: що хоче перевозити

Росія наполягає на відновленні авіасполучення зі Сполученими Штатами. Це питання, зокрема, обговорювалося під час зустрічі делегацій у Стамбулі. Втім, домовленостей, ймовірно, досягти не вдалося.

Москва серйозно зацікавлена у відновленні перельотів з кількох причин. Однією з них є прагнення продемонструвати вихід з міжнародної ізоляції. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів дипломат і посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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Що Росія могла пообіцяти США

Глава російської делегації Алєксандр Дарчієв заявив, що відновлення прямого авіасполучення між Росією та США сприяло б розширенню ділових зв'язків і міжлюдських контактів. Водночас він не уточнив, чи вдалося сторонам досягти конкретних домовленостей із цього приводу.

За словами Чалого, росіяни активно просувають ідею відновлення авіасполучення, зокрема через можливість використовувати дипломатичну пошту для перевезення неконтрольованих вантажів. Це дозволило б, наприклад, не саджати літаки у західних аеропортах, на борту яких перебувають підсанкційні особи.

Пошта – це не конверти. Може бути перевезено все що завгодно,

– підкреслив Чалий.

Як приклад він навів випадок, коли росіяни перевозили з одного посольства цілий хаб із важкими наркотиками. Крім того, такий канал дає змогу безперешкодно переправляти агентуру на територію США.

Втім, головна мета Москви, на його думку, – демонстрація виходу з міжнародної ізоляції. Додатковим мотивом може бути створення більш комфортних умов для переміщення воєнних злочинців.

Якщо США й надалі робитимуть поступки, навіть дрібні, то навряд чи отримають значну вигоду. Єдине, що Росія нині може запропонувати американцям, – це комерційний інтерес: співпраця в Арктиці та доступ до рідкісноземельних металів.