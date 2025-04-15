США спершу мають побачити перемир’я, – Білий дім назвав умову для відновлення співпраці з Росією

Між спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та російською стороною відбулися продуктивні розмови. США налагоджують стосунки з Кремлем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

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Адміністрація США назвала умову для відновлення економічного партнерства

Як зазначила Левітт, минулої п'ятниці, 11 квітня, відбулися "продуктивні розмови" між Стівом Віткоффом і Росією. Хоча Сполучені Штати почали переговори з представниками Кремля, але для відновлення економічного партнерства з Росією цього недостатньо. У Білому домі "спершу хочуть побачити перемир’я".

Саме відновлення співпраці в економіці США вважають стимулом для Росії завершити розпочату нею війну. Керолайн Левітт зазначила, що Стів Віткофф і президент Дональд Трамп вірять, що Кремль насправді хоче припинення бойових дій в Україні.

Для Росії існує стимул закінчити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку ми повинні побачити припинення вогню, і президент і його посланник Віткофф дуже чітко дали це зрозуміти росіянам,

– сказала речниця.

У Кремлі зустріч Віткоффа і російського диктатора Владіміра Путіна сприйняли як відновлення "надзвичайно корисних та ефективних" контактів. Переговори з представником Трампа дали можливість доведення інформації один для одного. Однак на разі не йдеться про особисту зустріч президентів. Робота щодо подальшої можливої співпраці триває на рівні представників країн.