"Політичне шоу": у Росії висміяли погрозу Трампа вивести країну з НАТО
- Дмитро Медведєв назвав погрози Трампа вийти з НАТО нереалістичними, оскільки такі рішення вимагають підтримки Конгресу США.
- Медведєв зазначив, що США можуть скоротити військову присутність, але повний вихід з НАТО малоймовірний.
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що погрози Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО є нереалістичними. Він переконаний, що американська політична система не дозволить реалізувати такий сценарій.
У Росії вважають сценарій, де США залишають НАТО – нереалістичними. Про це пише Defense Blog.
Дивіться також Не як член: посол при Альянсі розповіла, як Україна може стати частиною НАТО
Що сказав Медведєв про погрози Трампа вийти з НАТО?
Дмитро Медведєв прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу країни з НАТО, назвавши їх "політичним шоу". За його словами, такий сценарій є малоймовірним, оскільки американська політична система передбачає стримування подібних рішень. Зокрема, для виходу з альянсу необхідна підтримка Конгрес США, яку отримати буде складно.
Медведєв також заявив, що, попри гучну риторику, США можуть вдатися до часткових кроків – наприклад, скорочення військової присутності або обмеження допомоги союзникам. Проте, він вважає такі дії менш помітними, ніж повноцінний вихід із блоку.
Нагадаємо, що заяви пролунали на тлі активних дискусій у США та Європі щодо майбутнього альянсу. Раніше Трамп допустив можливість виходу США з НАТО, що викликало занепокоєння серед союзників.
Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що погрози Трампа вийти з НАТО – це спроба тиснути на європейців, оскільки США не можуть одноосібно вийти з Альянсу. Присутність американських військ в Європі є стратегічно вигідною для США, бо дозволяє вести геополітичну війну далеко від своєї території.
НАТО переживає не найкращі часи: що відомо
Погрози Трампа про вихід США з Альянсу викликали занепокоєння. Reuters пише, що Марк Рютте відвідає США для переговорів з Дональдом Трампом на тлі його заяв про можливий вихід з Альянсу.
НАТО намагається зберігати спокій та визнає всі ризи. Проте, американський президент натякає на перегляд зобов'язань щодо захисту союзників. Він заявив, що союзники не продемонстрували достатньої підтримки Вашингтону, зокрема під час військових дій проти Ірану та ситуації навколо Ормузької протоки.
Крім того, держсекретар Марко Рубіо заявив, що членство в НАТО буде переглянуто. Проте, все може змінитися, якщо Альянс підтримає інтереси Америки.