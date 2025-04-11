Орбан заявив, що угорці вирішуватимуть, чи буде Україна в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не дозволить Брюсселю тиснути на країну, аби підтримати вступ України до Європейського Союзу.

Рішення щодо цього буде ухвалене за бажанням угорського народу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію угорського прем'єра у соцмережі Х, яку він оприлюднив у п'ятницю, 11 квітня.

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Яку заяву зробив Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини написав, що питання членство України в ЄС нібито матиме наслідки для його країни.

Ми не дозволимо Брюсселю змусити нас прийняти членство України в ЄС. Це величезне питання, яке має широкі наслідки для нашої безпеки, економіки та сільського господарства,

– заявив Віктор Орбан.

За його словами, для ухвалення відповідного рішення залучать народ Угорщини. "Ми запитаємо угорський народ і діятимемо так, як він вирішить!", – резюмував він.

Нагадаємо, минулого місяця повідомляли, що Угорщина проведе голосування щодо підтримки вступу України до ЄС, де громадяни зможуть відповісти "так" або "ні". Бюлетені друкують на захищеному папері, а підрахунок голосів буде під наглядом нотаріуса.

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав позбавити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в ЄС. Незабаром Будапешт може заблокувати санкції проти Росії.