"Він – хороший хлопець": Трамп підтвердив, що зустрінеться зі Зеленським

У Гаазі триває саміт НАТО. Трамп підтвердив, що все ж матиме зустріч з президентом України на полях заходу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Про що говоритимуть Трамп та Зеленський

Так, у Дональда Трампа запитали про зустріч з Володимиром Зеленським. Президент США підтвердив, що вона відбудеться. Він додав, що обговорення стосуватиметься "очевидного".

Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,

– вказав він.

Він також додав: "Я багато розмовляв з Путіним, і він насправді був дуже приємним".

Зауважимо, нині Володимир Зеленський з'явився на саміті у стриманому чорному костюмі, схожому на класичний – у накидці та брюках, а також у чорній сорочці. Так він прибув до резиденції короля Нідерландів у Гаазі в рамках саміту НАТО, а згодом – зустрінеться з Трампом.