Німецький віцеканцлер та міністр фінансів Ларс Клінґбайль не підтримав заклик скасувати біженцям з України виплату "громадянської допомоги". Її отримують безробітні й малозабезпечені категорії населення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що сказав віцеканцлер Німеччини про виплати для українців?

СДПН виступила проти пропозиції прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (ХСС) надавати всім біженцям з України лише виплати для шукачів притулку замість "громадянської допомоги".

Я вважаю, що деякі пропозиції, зроблені останніми днями, не сприяють нашому спільному прогресу в коаліції,

– заявив на цю пропозицію Ларс Клінґбайль.

Політик зауважив, коаліційна угода у парламенті Німеччини чітко передбачає, що новоприбулі біженці з України більше не отримуватимуть "громадянську допомогу".

"Тепер це буде впроваджено якомога швидше", – додав віцеканцлер.

Пропозицію також розкритикував секретар парламентської фракції СДПН Дірк Візе. Він зазначив, що хоча дехто розраховує на суттєву економію завдяки скороченню виплат українцям, насправді це спричинило б "значні адміністративні витрати, зокрема для місцевої влади", що фактично нівелює потенційний зиск.

До слова, раніше пропозицію Зедера розкритикував і посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він наголосив, що українці не є проблемою для системи соціальної допомоги, і закликав не робити з них "цапів-відбувайлів".