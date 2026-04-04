Вірменія пригрозила Росії виходом з ОДКБ і ЄАЕС: спікер парламенту зробив гучну заяву

Вірменія може вийти з ключових союзів із Росією у разі ухвалення відповідних рішень Москвою. Поки сторони продовжують діалог після переговорів лідерів.

Про це заявив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, пише NEWS.am.

Чому Єреван допускає вихід із союзів із Росією?

Ален Симонян заявив, що країна може вийти з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), якщо Росія ухвалить рішення, які суперечитимуть інтересам Єревана.

За його словами, подібні дискусії між сторонами тривають уже тривалий час і стосуються, зокрема, економічних питань, таких як ціни на газ або умови торгівлі. Водночас Симонян наголосив, що у разі конкретних дій з боку Росії Вірменія буде змушена ухвалити власні рішення, включно з можливим виходом із міжнародних об’єднань.

Заява пролунала на тлі обговорень результатів зустрічі прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняняном з президентом Росії Володимиром Путіним. У медіа з’являлася інформація про можливі ультиматуми під час цих переговорів, однак офіційного підтвердження таких тверджень немає.

Симонян зазначив, що після зустрічі лідерів відбулася "дуже хороша, продуктивна та плідна розмова", яка дає підстави сподіватися на збереження конструктивного діалогу. Він підкреслив, що прем’єр-міністр Вірменії доніс позицію країни та її інтереси.

Але я не думаю, що до цього дійде, тому що я також знаю, що після цього відбулася дуже хороша, продуктивна та плідна розмова між лідерами країн. Я сподіваюся, що пан прем'єр-міністр скаже вам, яку частину він вважає правильною, але водночас, так, я визнаю, що цю розмову не часто виносять на загальний огляд на зустрічах двох країн, але водночас прем'єр-міністр Вірменії виклав думку та думку Вірменії. Усі публікації в інтернеті поділяють мою оцінку,

– сказав він.

Окремо він прокоментував можливість підвищення цін на газ для Вірменії. Симонян зазначив, що подібні питання обговорюються вже багато років, і у разі появи конкретних рішень уряд надасть офіційні роз’яснення.

При цьому він наголосив, що Вірменія не здійснює і не планує здійснювати дій проти Росії. Водночас держава має намір послідовно захищати власні національні інтереси.

Що відомо про політичні стосунки Вірменії та Росії?