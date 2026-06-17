Трамп відповів, чи дозволять США виробляти американські ракети в Україні

Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні ліцензію на виробництво американських ракет на власній території. Проте, Дональд Трамп наголосив, що інші рішення, зокрема щодо нових санкцій проти Росії, залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти.

Про це американський президент розповів під час саміту G7, пише Clash Report.

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Що сказав Трамп про можливе надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет?

США працюють над питанням, яке може дозволити отримати Україні дозвіл на виробництво ракет.

Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це,

– сказав Трамп.

Крім того, президент США утримався від прямої оцінки ролі Володимира Путіна у війні проти України, пояснивши це спробами досягти врегулювання конфлікту.

Окремо Трамп зазначив, що США продовжують розглядати можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Водночас ключовим фактором для ухвалення рішення, за його словами, є ситуація на світовому ринку нафти. Він підкреслив, що адміністрація США уважно стежить за динамікою цін на нафту, які, за його словами, зараз демонструють зниження.

Також Трамп згадав про ширший контекст міжнародної політики, зокрема ядерну програму Ірану, зазначивши, що Вашингтон продовжує працювати над стримуванням її розвитку.

Нагадаємо, на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бені європейські лідери заявили про обережний оптимізм після переговорів із президентом США Дональдом Трампом. За даними Politico, Трамп нібито готовий посилити підтримку України в обмін на допомогу союзників у питаннях безпеки в районі Ормузької протоки.

Після обговорень із партнерами він також заявив про можливе посилення тиску на Росію. Водночас, за словами дипломатів, США розраховують на підтримку G7 у реалізації домовленостей з Іраном, зокрема щодо розмінування Ормузу. У відповідь європейські країни заявили про готовність долучатися до таких ініціатив за умови координації зі США та регіональними партнерами.