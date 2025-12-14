Укр Рус
14 грудня, 12:22
Віткофф і Кушнер вже у Берліні для переговорів з Зеленським, – AP

Тимур Єремьянц

Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Берліна уранці 14 грудня. Мета їхнього візиту – черговий раунд переговорів, спрямованих на досягнення домовленості про припинення війни в Україні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

Що відомо про переговори у Берліні?

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер були помічені в центрі Берліна фотографом німецького агентства dpa уранці 14 грудня.

 

 