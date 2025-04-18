Віткофф вважає, що Україна може "менше дбати" про російськомовні регіони

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Україна може "менше дбати" про частину своїх територій, якщо там переважатиме російськомовне населення. Він також припустив, що Росія може отримати контроль над кількома регіонами, але не всіма.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Віткофф висловився про російськомовні регіони

Віткофф розповів, що під час перемовин глава Кремля Владімір Путін "був зациклений" на отриманні "п'яти територій" (ймовірно, мовиться про Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області). Він також висловив думку, що Росія зможе отримати контроль над окремими регіонами, але не над всіма.

Крім того, американський посадовець зазначив, що Україна могла б "менше дбати про деякі регіони, якщо вони будуть російськомовними".

"Коли ви починаєте дивитися на ці п'ять регіонів (…), якщо деякі з них стануть більш російськомовними, ви менше про це дбаєте?", – заявив Віткофф.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мирна угода з Росією не може включати визнання окупованих територій російськими. Він наголосив, що це "червоні лінії" для України.