17 квітня на брифінгу глава держави наголосив, що сьогодні Україна веде переговори зі США щодо припинення вогню. І поки його не буде досягнуто, Київ не обговорюватиме території, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що "червоні лінії" України добре відомі. "Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території російськими", – сказав він.

Також політик вважає, що Стів Віткофф прийняв стратегію Кремля. "Він свідомо або несвідомо розповсюджує російські наративи", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський підкреслив, що у спецпредставника Трампа немає мандату, щоб обговорювати українські території, бо "вони належать нашому народу".

Політик підкреслив, що не ставиться серйозно до висловлювань Віткоффа про території.

Окремо президент розповів, що на зустрічах у Парижі українська команда обговорює контингент і гарантії безпеки. А також питання режиму припинення вогню та зривів припинення вогню з російського боку.