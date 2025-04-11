Трамп відправив Стіва Віткоффа до Москви на переговори із Путіним

Дипломатичний представник Дональда Трампа Стів Віткофф незабаром може зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним. Це вже втрете американський посадовець говоритиме безпосередньо з диктатором.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios. Таку інформацію мають джерела видання, однак офіційно про зустріч Віткоффа і Путіна не повідомлялося.

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Зустріч Віткоффа і Путіна, ймовірно, відбудеться

У п'ятницю, 11 квітня, представник США Стів Віткофф полетів до Росії. Там він має зустрітися з Владіміром Путіним, адже Дональд Трамп прагне продовжувати переговори щодо перемир'я та подальшого припинення війни в Україні.

Президент США розчарований, що проведені переговори поки що не мали прогресу. До того ж його "розлютили" коментарі Путіна щодо України. Тож Віткофф має передати Путіну позицію Трампа.

Якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції, повідомило Axios джерело, знайоме з проблемою,

– пишуть журналісти.

У США завдяки прямим перемовинам хочуть дізнатися про ставлення Росії до миру.

У росЗМІ повідомили, що літак, на якому, ймовірно, летить спецпосланник Стів Віткофф, уже сів у Санкт-Петербурзі.

До слова, минулого тижня Стів Віткофф приймав у Вашингтоні представника Путіна Кирила Дмитрієва. У ЗМІ зазначали, що його візит до США так само відбувся на тлі розчарувань Дональда Трампа.