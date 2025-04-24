Віткофф вимагатиме від Путіна забути про демілітаризацію України, – Bloomberg

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф вимагатиме від Владіміра Путіна фактично відмовитися від ідеї "демілітаризації України".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про що Віткофф говоритиме з Путіним

За даними джерел Bloomberg, США вимагатимуть, щоб Росія визнала право України мати власну армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.

Очікується, що Стів Віткофф порушить це питання під час наступної зустрічі з Владіміром Путіним.

Погодитися на те, щоб Київ мав належним чином озброєну та укомплектовану армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означало б для Путіна відмову від мети демілітаризації України – однієї з його основних задекларованих цілей війни,

– йдеться в матеріалі.

За словами журналістів, це свідчить про те, що адміністрація Трампа прагне деяких поступок від Кремля, а також від України, намагаючись закінчити війну.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС, яку вона захопила на початку повномасштабного вторгнення. За словами джерел, після цього станція перейде під контроль США для постачання енергії обом сторонам. Водночас зазначається, що деталі плану ще не завершені і можуть бути змінені.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Стів Віткофф може зустрітися з Владіміром Путіним вже в п'ятницю, 25 квітня. Це вже буде четверта зустріч спеціального посланника Трампа з очільником Кремля.