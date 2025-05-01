Віткофф є головним кандидатом на посаду радника з нацбезпеки США замість Волца, – Politico

В четвер, 1 травня, стало відомо, що радник Трампа з національної безпеки Майк Вольц залишає свою посаду в Білому домі. Очолити впливову Раду національної безпеки Білого дому замість нього може спеціальний посланець лідера США Стів Віткофф.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Замість Волца очолити Раду національної безпеки Білого дому може Стів Віткофф

Наразі незрозуміло, хто очолить Раду національної безпеки Білого дому після Волца.

У виданні пишуть, що головним кандидатом є спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який наразі він веде переговори з Росією, Іраном і представниками ХАМАС у Секторі Гази.

Зазначимо, що про це видання пише з посиланням на 3 своїх джерела, які знайомі з рішенням про усунення Волца з посади.

Вказується, що можливих наступників Волца обговорювали у Західному крилі Білого дому протягом кількох тижнів, однак, за словами двох поінформованих осіб і ще одного джерела, наближеного до Білого дому, плани щодо його можливого відсторонення набули обертів вже цього тижня.

Так, Politico попросило про коментар прессекретарку Білого дому. Тоді Керолайн Левітт заявила, що "ми не будемо реагувати на повідомлення, що посилаються на анонімні джерела".