Віткофф, ймовірно, покинув Кремль, переговори тривали кілька годин

Американський спецпредставник Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, і, ймовірно, вже покинув Кремль після розмови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що про це відомо

Володимир Путін прийняв спецпосланника Дональда Трампа у Кремлі. На зустрічі були присутні Юрій Ушаков та голова Російського фонду прямих інвестицій та спецпосланник російського президента на переговорах Кирило Дмитрієв.

За попередньою інформацією, зустріч тривала щонайменше 2 години. Наразі, згідно з повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, кортеж, в якому, ймовірно, перебуває спецпосланник Стів Віткофф, залишив Кремль.

Нагадаємо, до цього російські пропагандисти виклали відео, як кортеж із супроводом Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Це сталося після прильоту американського посадовця в Москву на літаку. Про початок прийому повідомляв Пєсков.

До слова, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Володимиром Путіним.