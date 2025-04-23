Віткофф зустрінеться з Путіним у п'ятницю, – ЗМІ

Журналісти повідомляють про можливу зустріч Стіва Віткоффа з Путіним у п'ятницю, 25 квітня. Деталі зібрав 24 Канал.

У Білому домі говорили, що Віткофф знову поїде до Путіна. До того про таку можливість інформували в ЗМІ.

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Чи правда, що Путін зустрінеться із Віткоффом цього тижня

Цю новину повідомило видання Axios з посиланням на джерела.

Також у ЗМІ зауважили, що трекінговий сервіс Flightradar зафіксував виліт літака Gulfstream G650 у бік Росії. Імовірно, на борту може бути спецпосланець Трампа.

Це вже буде четверта зустріч Віткоффа з Путіним.

WSJ припускали, що Віткофф знову поїде до Москви, якщо у Лондоні досягнуть домовленості з Україною. Перемовники США, України та Євросоюзу мали обговорити закінчення війни Росії проти України. Ця зустріч відбулася 23 квітня, та Віткоффа й Рубіо на ній не було. Хоча вони мали представляти США разом із Кітом Келлогом, але був лише Келлог.

Оскільки переговори зірвалися, то є думка, що Віткоффу нема з чим їхати до Москви. Адже його завданням було вмовити Путіна приєднатися до рамкової угоди, яку мали укласти в Лондоні.

У ЗМІ писали, що Рубіо й Віткофф не захотіли їхати до Європи через "небажання України віддавати території". Мова про невизнання окупованого Криму російським. Також Україна наполягає "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше – пізніше".