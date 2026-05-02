У Німеччині вперше відреагували на рішення США вивести частину військ

Пентагон 1 травня оголосив, що США виводять 5000 своїх військових з Німеччини. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що таке рішення має спонукати європейців до подальшого зміцнення власної оборони.

Німецький міністр зазначив, що цей крок від Вашингтону був очікуваним. Про це повідомили в Reuters.

Як в Німеччині відреагували на рішення США?

У виданні повідомили, що США прийняли таке рішення на тлі загострення відносин з Європою щодо Ірану та тарифної напруженості.

Дональд Трамп ще раніше погрожував скороченням військ після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Тоді в Берліні розкритикували стратегію США на Близькому Сході.

Пісторіус заявив, що виведення 5000 американських військовослужбовців з Німеччини суттєво вплине на присутність інших 35000 солдатів США на території країни.

Ми, європейці, повинні взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Німеччина на правильному шляху, розширюючи свої збройні сили, прискорюючи військові закупівлі та будуючи інфраструктуру,

– заявив міністр оборони.

Що Німеччина планує робити із власними силами?

Німеччина хоче збільшити армію з 185 до 260 тисяч військових, хоча деякі критики міністра Пісторіуса закликають до ще більшого посилення через загрозу з боку Росії.

У виданні наголосили, що країнам НАТО бракує ресурсів, тож зміцнення оборони може тривати роками.