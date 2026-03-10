Зможе звалити все на США: аналітик назвав основну мету Ірану у бойових діях на Близькому Сході

Нараз між США та Іраном можуть відбуватись переговори прихованими каналами в третіх країнах. Водночас Тегеран може планувати дестабілізацію в регіоні.

Про це 24 Каналу розповів аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, наголосивши, що іранцям вигідно не тільки атакувати американські цілі, а й підірвати репутацію США на Близькому Сході. Тим часом Білий дім, попри переговори, має власну стратегію та цілі.

Дивіться також Менше ніж пішло у США за 3 дні війни в Ірані: скільки ракет Patriot Україна отримала за 4 роки

Якою є мета Ірану у бойових діях?

Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" зауважив, що на переговорах між Вашингтоном і Тегераном можуть бути присутні люди, пов'язані з бізнесом або з органами держбезпеки чи розвідки. Зазвичай їх залучають, коли треба поговорити про дуже делікатні теми, які не довіряють навіть дипломатам.

Які інтереси має Іран? Зробити ціну війни для американців якомога вищою. Мовиться не лише про знищення військових об'єктів США, іранці хочуть зробити Близький Схід максимально небезпечним. Так Іран зможе звалити всю провину на американців,

– наголосив Костогризов.

Зокрема, Іран завдає великих ударів по державах в регіоні, які будуть злитись на США. Це вигідно для іранців, адже це підриває американський альянс на Близькому Сході.

Він додав, що водночас для Сполучених Штатів найважливішою метою є знищення ракетно-ядерного потенціалу Ірану. За відкритими даними, їм не вдалось повністю це реалізувати, адже Тегеран досі зберігає можливість завдавати ракетні удари.

Цікаво! Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі припустив, що війна вигідна для Трампа, адже відвертає увагу від внутрішніх проблем в країні. Водночас спроба силового втручання США у внутрішні справи Ірану може мати значно складніші наслідки, ніж очікують у Вашингтоні.

Також Вашингтон хоче стратегічно "відрубати" Іран від Китаю, щоб той почав співпрацювати або з Білим домом, або з іншими арабськими країнами.

Які країни атакує Іран для розхитування впливу США?