Прорахувалися, – аналітик вказав, що у США пішло не за планом на Близькому Сході

Перебіг операції США проти Ірану демонструє відсутність резервів американської армії. Вони використовують навіть потужні системи країн-союзників.

Зокрема, мовиться про системи протиповітряної або протиракетної оборони Південної Кореї. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу думку, що це стратегічні прорахунки Штатів.

У чому проблема дій США?

Ігор Чаленко зазначив, що Північна Корея постійно робить кроки до подальшої ескалації щодо Сеула. Це демонстрація послаблення впливу США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, Дональд Трамп намагається сильніше втягнути країни НАТО, щоб вони організували спільну операцію та забезпечили прохід танкерів Ормузькою протокою.

Проблема полягає у тому, що самі США не демонструють те, що вони прорахувалися. Вони намагаються вдавати, що можуть продовжувати операцію доволі тривалий час. Хоча усім зрозуміло, що це питання треба розв'язувати якнайшвидше,

– сказав політолог.

Ціна на нафту зростає. Зараз мовиться про 104 долари за барель. Однак іранська влада хоче досягнути 120 доларів за барель. Тобто це затягування подальшого конфлікту, щоб США більше витрачалися на критичні високоточні види озброєння.

Також Трамп розповідає, що йому не потрібні українські дрони. З одного боку, це елемент пропаганди, щоб показувати свою армію якнайкраще. Проте є об'єктивні проблеми, тому потрібно залучати якнайбільше допомоги.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 13 березня заявив, що США не потрібна допомога України із захистом від безпілотників. Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера. Він наголосив на важливості дій, а не риторики. Водночас він висловив вдячність Штатам за можливість купувати зброю.

