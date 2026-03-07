Ізраїль вперше атакував нафтову інфраструктуру Ірану: під ударом резервуари

Іранська столиця Тегеран знову у вогні. Надвечір суботи, 7 березня, палають резервуари для зберігання нафти.

Деталі передає The Jerusalem Post. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) згодом підтвердив цю інформацію.

Дивіться також Чи може війна на Близькому Сході вимкнути інтернет у всьому світі

Що відомо про удари по Ірану 7 березня?

Військове джерело повідомило виданню Walla, що ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по іранських нафтових об'єктах увечері суботи.

Співрозмовник анонсував подальші кроки і назвав удари посиленням збитків, "завданих опорам іранського режиму".

Clash Report повідомляє, що удари були по містах Кухак, Шахран і Кередж в Ірані (Koohak, Shahran, Karaj).

Кадри з місця вражають.

Наслідки ударів по резервуарах із нафтою в Ірані: дивіться відео

"Раніше іранські державні ЗМІ повідомили, що Корпус ісламської революційної гвардії заявив, що завдав удару по нафтопереробному заводу в Хайфі у відповідь на ізраїльські атаки на іранський нафтопереробний завод в Тегерані. Жертв від недавніх ракетних обстрілів немає", – додали The Jerusalem Post.

Fars News підтвердили удари – агенція написала, мовляв, КВІР ударив ракетами Kheibar Shekan по НПЗ у Хайфі у відповідь на повітряні удари Ізраїлю по нафтосховищах на півдні Тегерана.

Показуємо Хайфу на карті Ізраїлю

Довідка. Відстань між Тегераном і Хайфою – понад 1500 кілометрів.

Агенція IRNA написала про це дуже коротко – "Нафтопереробний завод в Хайфі був атакований ракетами Kheibar Shekan". Але раніше там наводили інформацію, що КВІР атакував американський нафтовий танкер у Перській затоці за допомогою дрона.

Це була вже 27 хвиля атак Корпусу вартових ісламської революції на американські та ізраїльські об'єкти. Окрім НПЗ, Іран атакував американський військовий штаб у Дубаї і склади США в порту Салман у Бахрейні.

Ізраїль поки що офіційно не брав відповідальності за атаки по резервуарах.

Це один з перших випадків, коли під час війни було атаковано цивільний промисловий об'єкт. Ізраїльські військові не відразу прокоментували цілі останнього удару, але заявили, що Ізраїль нещодавно завдав чергового удару по Тегерану,

– звернули увагу AP.

Іран не збирається зупинятися

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Іран має право обстрілювати своїх сусідів.

Коли ворог (США – 24 Канал) атакує нас з баз у регіоні, ми відповідаємо – і ми продовжуватимемо відповідати. Це наше право та постійна політика. Країни регіону повинні або перешкодити США використовувати їхню територію проти Ірану, або у нас не буде іншого вибору, окрім як зробити це самим,

– написав він.

В Іраці повідомили, що ракета влучила у вертолітний майданчик комплексу посольства США в Багдаді.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив: що Ізраїль має "багато інших сюрпризів" для наступного етапу операції проти Ірану.