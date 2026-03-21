"Дуже близькі до завершення": Трамп задумався про згортання операції на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість згортання військових дій на Близькому Сході. За його словами, Вашингтон нібито майже досяг поставлених цілей у війні проти Ірану.

США планують зменшити військову присутність в регіоні. Про це йдеться в повідомленні ABC news.

Що планує зробити Трамп?

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація розглядає можливість поступового згортання військових операцій на Близькому Сході на тлі війни з Іраном. Він стверджує, що Сполучені Штати "дуже близькі" до досягнення ключових цілей. Серед них Трамп назвав повне знищення ракетного потенціалу Ірану, ліквідацію військово-морських та повітряних сил країни, руйнування оборонно-промислової бази, а також недопущення створення ядерної зброї.

Окремо він підкреслив необхідність захисту союзників США в регіоні, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Кувейту. Водночас президент не уточнив, яким чином ці цілі вже досягнуті або на якому етапі перебуває їх реалізація. Його заява пролунала на тлі триваючої напруженості в регіоні.

Також Трамп зазначив, що контроль за Ормузькою протокою має здійснюватися іншими країнами, які нею користуються. Він додав, що США можуть допомогти за запитом, однак вважає, що це не буде необхідним після усунення загрози з боку Ірану.

