"Дуже близькі до завершення": Трамп задумався про згортання операції на Близькому Сході
Що планує зробити Трамп?
Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація розглядає можливість поступового згортання військових операцій на Близькому Сході на тлі війни з Іраном. Він стверджує, що Сполучені Штати "дуже близькі" до досягнення ключових цілей. Серед них Трамп назвав повне знищення ракетного потенціалу Ірану, ліквідацію військово-морських та повітряних сил країни, руйнування оборонно-промислової бази, а також недопущення створення ядерної зброї.
Окремо він підкреслив необхідність захисту союзників США в регіоні, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Кувейту. Водночас президент не уточнив, яким чином ці цілі вже досягнуті або на якому етапі перебуває їх реалізація. Його заява пролунала на тлі триваючої напруженості в регіоні.
Також Трамп зазначив, що контроль за Ормузькою протокою має здійснюватися іншими країнами, які нею користуються. Він додав, що США можуть допомогти за запитом, однак вважає, що це не буде необхідним після усунення загрози з боку Ірану.
Війна в Ірані: останні новини
Американський лідер вкотре назвав НАТО "боягузами" за відмову долучитися до військової операції США в Ормузькій протоці. Дональд Трамп розкритикував Альянс за скарги на високі ціни на нафту, звинувачуючи їх у слабкості.
Черговою заявою президента Америка стала інформація про те, що США могли б швидко впоратися з Іраном. Дональд Трамп заявив, що міг би швидко закінчити конфлікт в Ірані завдяки військовій могутності США. Він також критикував Джо Байдена за погіршення стану американської армії.
Крім того, відомо, що США запросили експертну підтримку від України для їхніх військових на Близькому Сході, зокрема для протидії "Шахедам". Україна співпрацює з низкою країн Перської затоки, допомагаючи вибудувати їм систему повітряного захисту.