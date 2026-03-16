Трамп каже, що не готовий "оголосити перемогу" в Ірані

Дональд Трамп заявив, що він не готовий оголосити "перемогу" над Іраном. Американський лідер зауважив, що наразі говорити про це передчасно.

Про це Дональд Трамп заявив у спілкуванні з репортерами під час перельоту президентським бортом, пише The Hill.

Що сказав Трамп про "перемогу" над Іраном?

Ні, я цього не збираються робити – для цього нема причин,

– сказав глава Білого дому.

Водночас американський лідер повторив, що США "знищили Іран у військовому та економічному плані".

"Я просто кажу, що вони дуже поруйновані. Думаю, ми їм завдали значної шкоди. Якби ми пішли зараз, їм би знадобилось 10 років чи більше, щоб відновитись – але я ще не оголошую цього", – додав Дональд Трамп.

Водночас Трамп не відповів на запитання, чи розглядає наземну операцію в Ірані для досягнення своїх цілей.

До речі, політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив в етері 24 Каналу думку, що перебіг операції США в Ірані вказує на те, що Вашингтон прорахувався. Експерт зазначив, що США намагаються вдавати, що можуть продовжувати операцію доволі тривалий час, хоча усім зрозуміло, що це питання треба розв'язувати якнайшвидше.

