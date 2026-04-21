Війна з Іраном б'є по впливу США: Politico назвало країну, яка виграє від "слабкості" Америки

Війна проти Ірану підриває глобальний вплив США і загострює відносини навіть із союзниками. На цьому тлі Китай намагається скористатися ситуацією та розширити свою роль у світі.

Низка країн уже демонструє ознаки дистанціювання від американської політики.Про це пише Politico.

Чому союзники США віддаляються?

Війна між США та Іраном дедалі більше позначається на глобальному впливі Вашингтона, посилюючи напруження у відносинах із союзниками та відкриваючи можливості для його геополітичних конкурентів.

Зокрема, у різних регіонах світу – від Азії до Європи – наслідки війни спричинили енергетичні проблеми, включно з дефіцитом палива та перебоями в транспорті. У країнах із мусульманською більшістю посилилися антиамериканські настрої, тоді як навіть союзники по НАТО обмежують підтримку США, зокрема через відсутність консультацій перед початком бойових дій. Критика лунає і з боку партнерів Вашингтона.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна має зменшити залежність від США та більше покладатися на власні ресурси. Водночас американські експосадовці вказують на непослідовність політики президента Дональд Трамп, яка підриває довіру союзників і створює невизначеність навіть серед партнерів.

На військовому рівні також помітні тріщини в альянсах. Європейські країни, зокрема Велика Британія та Франція, вже обговорюють безпекові ініціативи без участі США, зокрема щодо забезпечення судноплавства після завершення конфлікту. Паралельно Європейський Союз вивчає можливості посилення власної системи колективної оборони.

Водночас США продовжують демонструвати військову активність, зокрема через навчання з союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. На Близькому Сході їхнім ключовим партнером залишається Ізраїль, який підтримує курс на послаблення Ірану.

Важливо! Американський професор Скотт Лукас пояснив 24 Каналу, що вихід із війни з Іраном буде мати негативні наслідки для Трампа. Трамп зіткнувся з проблемами через провальну міграційну політику, скандал з файлами Епштейна та економічні труднощі. Також він порушив обіцянку не втягувати США у війни, що призвело до дестабілізації Близького Сходу та поганих перспектив для його політичної кар'єри.

Як війна в Ірані змінює глобальний баланс сил?

Ситуація ускладнюється енергетичною кризою, спричиненою закриттям Ормузької протоки та атаками на інфраструктуру в регіоні. Попри короткострокове зміцнення позицій США як великого виробника енергоносіїв, багато країн уже шукають альтернативи – від відновлюваної енергетики до ядерних програм.

У цьому контексті Китай отримує додаткові можливості для посилення впливу, зокрема через контроль над ланцюгами постачання "чистої" енергетики та виробництво дешевих електромобілів. Багато держав можуть активніше співпрацювати з Пекіном, щоб зменшити залежність від нестабільних енергетичних ринків.

Однак дипломатичні наслідки війни стають дедалі відчутнішими. У низці країн фіксують зростання антиамериканських настроїв і посилення впливу конкурентів США, зокрема Росія та Ірану. Це створює довгострокові ризики для позицій Вашингтона у світі. Попри це, у Білому домі наполягають, що дії адміністрації спрямовані на підвищення глобальної безпеки та недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

