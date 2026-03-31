Трамп готовий завершити війну з Іраном, не відкриваючи Ормузьку протоку, – WSJ

Військова операція США в Ірані триває уже місяць і поки не перейшла в сухопутну фазу. Зараз ключовим для світу є розблокування Ормузької протоки. Та в Америці вирішили, що це не обов'язково.

Деталі передає The Wall Street Journal. Цікаво, що тільки 30 березня Трамп заявив, ніби США майже контролюють протоку.

Чи правда, що Ормузьку протоку можуть не відкрити?

Про це пишуть ЗМІ, офіційно в Америці про це не кажуть.

Президент Трамп заявив помічникам, що він готовий припинити військову кампанію США проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться здебільшого закритою, повідомили представники адміністрації. Це, ймовірно, продовжить міцний контроль Тегерана над водним шляхом і залишить складну операцію з його повторного відкриття на пізніший термін,

– ідеться в статті.

Таке рішення могли ухвалити, оскільки в США дійшли висновку: розблокування Ормузької протоки затягне конфлікт в Ірані. Американці планували, що війна триватиме не більше 4 – 6 тижнів.

"Трамп вирішив, що США повинні досягти своїх головних цілей – ослабити військово-морський флот Ірану та його ракетні запаси, а також згорнути поточні воєнні дії, одночасно чинячи дипломатичний тиск на Тегеран, аби той відновив вільний торговельний потік. Якщо це не вдасться, Вашингтон тиснутиме на союзників у Європі та Перській затоці, щоб ті взяли на себе ініціативу щодо відновлення протоки", – передає ЗМІ слова посадовців.

Ціни на нафту після цієї заяви вже зросли.

Чому Ормузька протока така важлива?

Це "вузьке місце", яким уповні користується Іран. Кораблі з нафтою мають проходити близько до узбережжя, що дає іранцям змогу контролювати судноплавство. А оскільки тут один зі світових торгових шляхів, то фактично весь світ у заручниках в Ірану.



Ормузька протока / Інфографіка 24 Каналу

Трамп напередодні пригрозив, що знищить енергетичні заводи та нафтові свердловини Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. Іранці не забарилися з відповіддю й атакували повністю завантажений танкер біля Дубая.