Координують зусилля: Китай розкрив плани співпраці з Росії на тлі напруги на Близькому Сході

Китай заявив про готовність посилити координацію з Росією щодо ситуації на Близькому Сході та в Раді Безпеки ООН. У Пекіні вважають, що перемир'я забезпечить проходження через Ормузьку протоку.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це пише Reuters.

Що заявили в Китаї про співпрацю з Росією?

Під час телефонної розмови Ван І наголосив, що головним способом розв'язання проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення перемир'я. За його словами, Китай послідовно виступає за політичне врегулювання конфліктів через діалог.

У Пекіні також підкреслили, що Китай і Росія мають дотримуватися об'єктивного та збалансованого підходу, щоб заручитися ширшою підтримкою міжнародної спільноти.

Як зазначає агентство, розмова відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН щодо резолюції Бахрейну про захист торгового судноплавства в Ормузькій протоці та прилеглих водах.

Яка ситуація навколо Ормузької протоки?