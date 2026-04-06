Геополітика Китай Координують зусилля: Китай розкрив плани співпраці з Росії на тлі напруги на Близькому Сході
6 квітня, 09:11
Юлія Харченко
Основні тези
  • Китай заявив про готовність посилити координацію з Росією щодо ситуації на Близькому Сході та в Раді Безпеки ООН.
  • Міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив, що головним способом розв'язання проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення перемир'я.

Китай заявив про готовність посилити координацію з Росією щодо ситуації на Близькому Сході та в Раді Безпеки ООН. У Пекіні вважають, що перемир'я забезпечить проходження через Ормузьку протоку.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це пише Reuters.

Що заявили в Китаї про співпрацю з Росією?

Під час телефонної розмови Ван І наголосив, що головним способом розв'язання проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення перемир'я. За його словами, Китай послідовно виступає за політичне врегулювання конфліктів через діалог. 

У Пекіні також підкреслили, що Китай і Росія мають дотримуватися об'єктивного та збалансованого підходу, щоб заручитися ширшою підтримкою міжнародної спільноти. 

Як зазначає агентство, розмова відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН щодо резолюції Бахрейну про захист торгового судноплавства в Ормузькій протоці та прилеглих водах.

Зверніть увагу! Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем висловив 24 Каналу думку, що одночасна ескалація бойових дій на Близькому Сході, в Європі та можливий конфлікт у Південно-Східній Азії можуть свідчити про початок Третьої світової війни. На його думку, ключову роль у розвитку подій відіграватимуть рішення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Яка ситуація навколо Ормузької протоки?

  • Через конфлікт на Близькому Сході Іран перекрив важливу для логістики енергоресурсів Ормузьку протоку. Вона з'єднує Перську затоку з Оманською затокою й Аравійським морем – і є єдиним морським виходом для нафтового регіону Перської затоки.

  • 4 квітня стало відомо, що Іран частково розблокував Ормузьку протоку, дозволяючи проходити суднам з "товарами першої необхідності", але деталі залишаються незрозумілими. Проте, американського президента Дональда Трампа така ситуація навколо протоки не влаштовує.

  • Президент США пригрозив Ірану серйозними наслідками, вимагаючи відкрити стратегічну протоку. Цього разу риторика була ще більш жорстокою, ніж в попередні рази. Трамп поставив новий дедлайн до 6 квітня.