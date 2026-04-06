Координують зусилля: Китай розкрив плани співпраці з Росії на тлі напруги на Близькому Сході
- Китай заявив про готовність посилити координацію з Росією щодо ситуації на Близькому Сході та в Раді Безпеки ООН.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив, що головним способом розв'язання проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення перемир'я.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це пише Reuters.
Дивіться також Франція, Росія та Китай заблокували резолюцію ООН, яка б дозволила атаки по Ірану, – NYT
Що заявили в Китаї про співпрацю з Росією?
Під час телефонної розмови Ван І наголосив, що головним способом розв'язання проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення перемир'я. За його словами, Китай послідовно виступає за політичне врегулювання конфліктів через діалог.
У Пекіні також підкреслили, що Китай і Росія мають дотримуватися об'єктивного та збалансованого підходу, щоб заручитися ширшою підтримкою міжнародної спільноти.
Як зазначає агентство, розмова відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН щодо резолюції Бахрейну про захист торгового судноплавства в Ормузькій протоці та прилеглих водах.
Зверніть увагу! Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем висловив 24 Каналу думку, що одночасна ескалація бойових дій на Близькому Сході, в Європі та можливий конфлікт у Південно-Східній Азії можуть свідчити про початок Третьої світової війни. На його думку, ключову роль у розвитку подій відіграватимуть рішення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Яка ситуація навколо Ормузької протоки?
Через конфлікт на Близькому Сході Іран перекрив важливу для логістики енергоресурсів Ормузьку протоку. Вона з'єднує Перську затоку з Оманською затокою й Аравійським морем – і є єдиним морським виходом для нафтового регіону Перської затоки.
4 квітня стало відомо, що Іран частково розблокував Ормузьку протоку, дозволяючи проходити суднам з "товарами першої необхідності", але деталі залишаються незрозумілими. Проте, американського президента Дональда Трампа така ситуація навколо протоки не влаштовує.
Президент США пригрозив Ірану серйозними наслідками, вимагаючи відкрити стратегічну протоку. Цього разу риторика була ще більш жорстокою, ніж в попередні рази. Трамп поставив новий дедлайн до 6 квітня.