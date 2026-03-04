Влаштує США та Ізраїль: політтехнолог сказав, яка доля може спіткати Іран
- Дональд Трамп розглядає можливість наземної операції в Ірані, можливо, із залученням курдів.
- Для США важливо контролювати нафтові потоки та використати це для стримуваня Китаю.
Дональд Трамп не відкидає можливості почати наземну операцію в Ірані, щоб "дотиснути" режим. Ще одним варіант полягає в тому, що лідер США домовиться з курдами – етнічним населенням, яке проживає в Ірані, щоб вони долучитися до війни.
Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, курди – це майже 40-мільйонний народ, який немає власної держави. Він компактно проживає на території одразу кількох країн: Туреччини, Сирії, Ірану та Іраку.
Що може чекати на Іран?
Цілком ймовірно, що США можуть домовитися з курдами й залучити їх до наземної операції. Але поки незрозуміло, як американці візьмуть під контроль нафту Ірану. Варто нагадати, що однією з причин для початку операції було стримування Китаю і контроль над нафтовими потоками.
Відомо, що Іран експортує нафту в Китай, тому США хочуть заволодіти цим виробництвом, вирішувати куди її спрямовувати. Це ключова історія у цьому конфлікті. Якщо американці здобудуть контроль над нафтою, то вже неважливо скільки разів Іран називатиме себе переможцем,
– підкреслив Тарас Загородній.
Так само Венесуела вважає себе у виграші, бо США нібито захопили "лише Ніколаса Мадуро", а не всіх чиновників. Втім зрозуміло, що все це не більше, ніж виправдання і заперечення реального стану справ.
Якщо Іран опиратиметься і конфлікт затягнеться, тоді США можуть перейти до більше радикальних кроків. Наприклад, знищуватимуть внутрішню інфраструктуру, яка забезпечує газом Іран. Деякі сусіди Ірану також можуть взяти участь у розхитуванні ситуації, яке зрештою може призвести до поділу країни.
Отже, найважливіше у цій операції – енергоносії та безпека Ізраїлю. Заради цього війська союзників продовжують завдати ударів.
Яка ситуація в Ірані зараз?
- Сили Ізраїлю та США фактично "стирають" столицю Ірану - Тегеран. Увесь день там лунають вибухи, а західні оглядачі характеризують все, що відбувається, як "апокаліптичні сцени". В Ізраїлі пояснили, що під час десятої хвилі ударів вдалося знищити іранські системи ППО та виявлення, які становили загрозу для ізраїльських літаків.
- У США 4 березня підбили підсумки операції "Епічна лють" До неї залучені більше, ніж 50 тисяч американських військових, близько 200 винищувачів, уже використано понад 2000 боєприпасів. З 28 лютого Іран втратив 17 кораблів, зокрема один підводний човен. Загалом 100 годин від початку операції вдалося атакувати понад 2000 цілей.
- Біля узбережжя Шрі-Ланки 4 березня атакували іранський корабель. Удар завдали з американського підводного човна. Відомо, що 140 людей зникли безвісти, ще майже 80 поранені. Загалом на борту перебували 180 моряків.