Влаштує США та Ізраїль: політтехнолог сказав, яка доля може спіткати Іран

Дональд Трамп не відкидає можливості почати наземну операцію в Ірані, щоб "дотиснути" режим. Ще одним варіант полягає в тому, що лідер США домовиться з курдами – етнічним населенням, яке проживає в Ірані, щоб вони долучитися до війни.

Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, курди – це майже 40-мільйонний народ, який немає власної держави. Він компактно проживає на території одразу кількох країн: Туреччини, Сирії, Ірану та Іраку.

Що може чекати на Іран?

Цілком ймовірно, що США можуть домовитися з курдами й залучити їх до наземної операції. Але поки незрозуміло, як американці візьмуть під контроль нафту Ірану. Варто нагадати, що однією з причин для початку операції було стримування Китаю і контроль над нафтовими потоками.

Відомо, що Іран експортує нафту в Китай, тому США хочуть заволодіти цим виробництвом, вирішувати куди її спрямовувати. Це ключова історія у цьому конфлікті. Якщо американці здобудуть контроль над нафтою, то вже неважливо скільки разів Іран називатиме себе переможцем,

– підкреслив Тарас Загородній.

Так само Венесуела вважає себе у виграші, бо США нібито захопили "лише Ніколаса Мадуро", а не всіх чиновників. Втім зрозуміло, що все це не більше, ніж виправдання і заперечення реального стану справ.

Якщо Іран опиратиметься і конфлікт затягнеться, тоді США можуть перейти до більше радикальних кроків. Наприклад, знищуватимуть внутрішню інфраструктуру, яка забезпечує газом Іран. Деякі сусіди Ірану також можуть взяти участь у розхитуванні ситуації, яке зрештою може призвести до поділу країни.

Отже, найважливіше у цій операції – енергоносії та безпека Ізраїлю. Заради цього війська союзників продовжують завдати ударів.

Яка ситуація в Ірані зараз?