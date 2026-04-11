Трамп відповів, що США вимагатимуть в угоді з Іраном

Американська сторона вирушила до Пакистану на переговори з Іраном. Зокрема, представники будуть зосереджені на тому, щоб позбавити Тегеран можливості отримати ядерну зброю.

Про це пише CNN та Clash Report.

Чого наразі прагнуть США?

Американська переговорна група у Пакистані, за словами Дональда Трампа, зосереджена насамперед на тому, щоб Іран не міг отримати ядерну зброю.

Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди,

– додав він.

Питання Ормузької протоки також буде в угоді, проте "це вирішиться автоматично". Американський лідер анонсував відкриття каналу "незабаром" незалежно від дій Ірану. Адже США не допустять, щоб іранці тримали його закритим, наголосив він.

За словами Дональда Трампа, внаслідок "потужного удару" Тегеран майже втратив армію, тому Вашингтону не потрібен запасний план.

Ми знищили практично все. У них залишилося дуже мало ракет, у них дуже низькі виробничі потужності,

– резюмував американський президент.

