Час спливає: Пакистан передав США нову пропозицію Ірану щодо завершення війни

Пакистан, який виступає посередником у переговорах, передав США оновлену пропозицію Ірану щодо завершення війни на Близькому Сході. Там також попередили, що сторонам залишається "небагато часу" для зменшення зменшення розбіжностей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пакистанське джерело.

На чому наполягають сторони?

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що позицію Тегерана було передано американській стороні через Пакистан, однак деталей не розкрив.

Як зазначають у Reuters, попри дію крихкого перемир'я, яке встановилося після шести тижнів війни на Близькому Сході, переговори зайшли в глухий кут. Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню "перебуває апараті життєзабезпечення".

Пакистанське джерело не уточнило зміст оновленої пропозиції, але зазначило, що сторони постійно змінюють свої вимоги.

Зокрема, у Вашингтоні наполягають на згортанні ядерної програми Ірану та розблокуванні Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових енергоресурсів.

Іран, зі свого боку, вимагає компенсацій за завдані війною збитки, припинення блокади портів і зупинки бойових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном.

Трамп у соцмережах заявив, що час для Ірану "спливає", і закликав до швидких рішень.

Як повідомляє Axios, Дональд Трамп у вівторок, 19 травня, проведе зустріч з головними радниками з питань національної безпеки, щоб обговорити варіанти можливого відновлення військових дій.

Речник МЗС Ірану заявив, що Тегеран готовий до будь-якого розвитку подій.

Що стосується їхніх погроз, будьте певні, що ми повністю усвідомлюємо, як належним чином реагувати навіть на найменшу помилку з боку протилежної сторони,

– сказав він.

Як повідомляють журналісти, після набуття чинності перемир'я у квітні інтенсивність бойових дій знизилася, однак наразі досі фіксуються запуски безпілотників із території Ірану по країнах Перської затоки, де розміщені американські військові бази.

Частина атак призвела до інцидентів, зокрема пожежі на об’єкті ядерної енергетики в ОАЕ, а Саудівська Аравія заявила про перехоплення кількох дронів.

Важливо! Через війну в Ірані Росія продовжує заробляти великі суми на енергоресурсах: ціна на її нафту Urals цього місяця досягла найвищого рівня з жовтня 2023 року. На тлі ескалації на Близькому Сході державні виплати російським енергетичним компаніям лише у квітні сягнули 359 мільярдів рублів, або приблизно 4,8 мільярда доларів.

Які сценарії готують у Пентагоні?

Видання The New York Times днями повідомило, що радники Трампа вже підготували плани, які передбачають можливе відновлення військових ударів у разі остаточного провалу дипломатичних переговорів.

Зазначається, що операція "Епічна лють", яка раніше була призупинена після оголошення перемир'я, може бути відновлена вже найближчого тижня або навіть отримати нову назву. Міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що Вашингтон має готовий план ескалації на випадок необхідності.

Водночас у США розглядають альтернативний сценарій, який може передбачати часткове або повне виведення понад 50 тисяч військовослужбовців із регіону. Це вказує на паралельну підготовку як до можливої ескалації, так і до варіантів врегулювання ситуації.