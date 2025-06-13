Ізраїль розміщує війська у всіх зонах можливих бойових дій по країні, – AP
- Ізраїль розміщує війська у всіх зонах можливих бойових дій через тривалу атаку на Іран.
- Ізраїльські військові викликають резервістів для підготовки до оборони та можливого наступу.
На тлі тривалої атаки на Іран Ізраїль почав розміщувати війська у всіх зонах можливих бойових дій на території країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначимо, що Іран вже обіцяв відповідь на дії Ізраїлю.
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Що про це відомо
За даними AP, ізраїльські військові заявили, що викликають резервістів з різних військових частин у рамках підготовки до оборони та наступу", який може розпочатися найближчим часом, оскільки атака на Іран триває.
Цей крок відбувається на тлі підготовки Ізраїлю до подальших контратак з боку Ірану або іранських маріонеткових груп на кордонах Ізраїлю,
– ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЦАХАЛ атакував 13 червня ядерний об'єкт у Натанзі. Згодом ізраїльські Військово-Повітряні Сили завдали удару по ще одному іранському ядерному об'єкту. Він розташований поблизу міста Ісфаган.
Крім того, раніше надходили повідомлення та кадри атаки на ядерний майданчик у Фордо.