Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію, що передбачає створення двох держав у контексті ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїль закликали взяти на себе відповідальність за створення Палестинської держави.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху категорично виступив проти цього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

ООН підтримала створення Палестинської держави

Резолюція, яку підтримали 142 країни, при 10 "проти" і 12 утриманнях, базується на "Нью-Йоркській декларації" та передбачає поетапне врегулювання майже 80-річного конфлікту. Напередодні голосування Нетаньяху заявив, що Палестинської держави не буде, підписуючи угоду про розширення поселень на Західному березі, який палестинці вважають своєю територією.

Спонсорами резолюції виступили Франція та Саудівська Аравія, які раніше цього року схвалили декларацію на конференції високого рівня щодо реалізації плану двох держав. Очікується, що ізраїльсько-палестинський конфлікт стане головною темою щорічної сесії Генеральної Асамблеї, що стартує 22 вересня, а палестинська сторона сподівається на визнання своєї держави ще 10 країнами.

Посол Палестини в ООН Ріяд Мансур зазначив, що підтримка резолюції демонструє міжнародне прагнення до мирного врегулювання.

Ми запрошуємо сторону, яка все ще наполягає на варіанті війни та руйнування, і намагається знищити палестинський народ і вкрасти їхню землю, прислухатися до звуку розуму – до звуку логіки мирного вирішення цього питання, і до того переконливого послання, яке сьогодні резонувало в цій Генеральній Асамблеї,

– сказав він.

Водночас посол Ізраїлю Денні Данон охарактеризував документ як "театр" і вважає, що єдиним бенефіціаром є ХАМАС.

США, головний союзник Ізраїлю, також виступили проти декларації та резолюції, назвавши їх "ще одним помилковим та невчасним рекламним трюком, який підриває серйозні дипломатичні зусилля щодо припинення конфлікту". З такою заявою виступив радник місії США Морган Ортагус.

Декларація засуджує напади ХАМАС на цивільних у південному Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, внаслідок яких загинули близько 1200 людей і 250 потрапили в заручники, з яких 48 залишаються у полоні. Одночасно документ критикує дії Ізраїлю в Газі, зокрема обстріли цивільної інфраструктури та блокаду, яка спричинила гуманітарну кризу.

Вона передбачає передачу контролю над усією палестинською територією Палестинській адміністрації, створення перехідного комітету після припинення вогню та передачу зброї ХАМАС новому керівництву. Також підтримується розгортання міжнародної стабілізаційної місії під егідою ООН для захисту цивільних, моніторингу припинення вогню та забезпечення безпеки для обох сторін.

Документ закликає країни визнавати державу Палестина, наголошуючи, що "незаконні односторонні дії становлять екзистенційну загрозу для реалізації незалежної держави Палестина".

