В Кремлі неодноразово погрожували країнам Балтії. Там прекрасно усвідомлюють, що загроза нападу Росії існує. Водночас є один запобіжник, який не дає можливості окупантам здійснити сухопутне вторгнення.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, країни Балтії, як ніхто, усвідомлюють, що загроза реальна. Вони упродовж десятків років стикалися з роботою російських спецслужб. Естонські правоохоронці вже повідомляли, що РФ тримає під прицілом близько десяти оборонних підприємств для проведення диверсій.

Що стримує Кремль від сухопутного вторгнення?

Як наголосив Городницький, в країнах Балтії готують до можливої агресії з боку Росії. Вони закуповують додаткове озброєння та перекидають його ближче до кордонів з РФ. Однак там усвідомлюють, що це не може бути єдиною гарантією безпеки.

Якщо розпочнеться агресія, то вони першими будуть зустрічати росіян. Вони сильно цього не хочуть. Тому зараз важливою гарантією безпеки є американський контингент. Це поки такий ментальний бар'єр, який не дає Росії перейти в наступ на суходолі,

– зазначив Городницький.

При цьому Росія цілком може здійснити атаку дронами по оборонних підприємствах або влаштувати диверсії. А наразі сценарій повномасштабного вторгнення не є неминучим.

Чи можлива війна Росії проти країн Балтії: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, у своїх вимогах щодо нової архітектури безпеки в Європі Росія хоче, аби НАТО вивело війська зі Східної Європи та країн Балтії. Також там вимагають, щоб Фінляндія покинула Альянс.