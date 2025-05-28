Успіх Путіна вже реальний – Захід зволікає, Трамп вагається, – Bloomberg

Називати Путіна божевільним – це самообман, який лише грає йому на руку. У Bloomberg розклали, як це заважає ефективній відповіді Заходу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на колумніста Bloomberg Марка Чемпіона. Він вважає, що нинішні дії Кремля – не прояви безумства, а прораховані кроки, мета яких – досягти геополітичних цілей за рахунок слабкості Заходу.

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Як Путін грає на слабкостях Трампа

Чемпіон критикує заяви Дональда Трампа про те, що Путін змінився або нібито є його другом. Насправді, наголошує автор, Путін – це досвідчений офіцер КДБ, який уміє створювати ілюзію партнерства. У його розрахунках – скористатися прагненням Трампа до "перезавантаження" відносин із Москвою заради вигоди.

Нарцисів найпростіше використовувати в таких іграх, і з погляду Путіна, операція "Дональд" розвивається якнайкраще,

– іронізує колумніст.

Він наголошує, що Путін не змінив ані своїх поглядів, ані мети й далі намагається відновити контроль над пострадянським простором. Одним із ключових факторів, який змінив баланс на його користь, стала відмова адміністрації Трампа від підтримки України, включно з постачанням розвідданих.

Нинішні масовані повітряні атаки на українські міста – це не хаотичні дії, а цілеспрямована стратегія. Її мета – виснажити систему ППО України та змусити керівництво країни обирати між захистом цивільних чи військових об’єктів.

На думку Чемпіона, заява про створення "буферної зони" – спроба замаскувати розширення російської агресії. У Вашингтоні це ігнорують, обмежуючись розмовами про умовне перемир’я.

У той час як європейські країни почали усвідомлювати терміновість підтримки України, адміністрація США, навпаки, поглиблює розрив у трансатлантичній єдності. Наприклад, держсекретар Марко Рубіо, за даними Bloomberg, звільняє експертів, які не погоджуються з офіційною позицією щодо війни.

Поразка України поставить під загрозу стабільність на всьому континенті. Більшість європейських лідерів це вже розуміють. Але без США їм не впоратися,

– підсумовує Чемпіон.

Він вважає, що лише переконання Трампа змінити свою позицію може дати Україні шанс вистояти. І, попри політичні труднощі, це – найреалістичніший сценарій порятунку.