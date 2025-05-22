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Геополітика Європа Мерц попередив, що переговори щодо припинення вогню можуть тривати місяцями
22 травня, 22:27
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Мерц попередив, що переговори щодо припинення вогню можуть тривати місяцями

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні можуть тривати місяцями.
  • Мерц підтвердив постійну військову підтримку України з боку Німеччини та наголосив на важливості єдності Заходу.
  • Координація з партнерами з ЄС та співпраця з американськими законодавцями є ключовими елементами німецької стратегії.

Німеччина попередила, що швидкого припинення війни в Україні не буде. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичний процес лише розпочався та може затягнутися на місяці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України перебувають лише на початковій стадії. 

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Швидкого завершення війни в Україні не буде

За його словами, швидкого вирішення не буде, і процес може затягнутися на багато тижнів або навіть місяців.

Ми не маємо ілюзій. Швидкого вирішення немає. Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців, 
– сказав Мерц під час свого виступу 22 травня.

Він також підтвердив постійну військову підтримку України з боку Німеччини, додавши, що Берлін активно працює над дипломатичним вирішенням конфлікту.

Ми справді не втрачаємо жодної можливості досягти дипломатичного рішення. Але ми знаємо, що не зможемо зробити цього швидко, 
– наголосив канцлер.

Мерц окремо наголосив на важливості єдності Заходу. За його словами, координація з партнерами з Європейського Союзу та співпраця з американськими законодавцями залишаються ключовими елементами німецької стратегії.