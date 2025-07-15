Путін не боїться санкцій і готує новий наступ, – джерела Reuters

Джерела, близькі до Кремля, розповіли, що російський президент вважає, ніби його армія та економіка витримають будь-який тиск Заходу. А війна в Україні триватиме доти, доки він не досягне своїх умов миру.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Президент Росії Володимир Путін планує продовжувати війну проти України, поки Захід не виконає його умови миру.

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Путін хоче ще більше українських земель

При цьому його не лякають ані обіцянки Трампа запровадити жорсткі санкції, ані перспективи ще більшої ізоляції – навпаки, за даними джерел, Путін розраховує, що російська економіка витримає тиск, а війська зможуть просунутися ще далі.

Три джерела, близькі до Кремля, повідомили Reuters, що Путін, який наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, не бачить сенсу зупинятися, бо впевнений: Захід досі не запропонував детальних умов миру, а російська армія має перевагу на полі бою.

Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним мир – навіть американці,

– пояснило одне з джерел.

Хоча у Кремлі визнають, що Трамп і його спецпосланець Віткофф виходили на контакт, однак це не переросло в конкретний план.

Водночас адміністрація Трампа вже анонсувала нову хвилю поставок зброї Україні, зокрема систем Patriot, а також пригрозила новими митами для покупців російської нафти, якщо Росія не погодиться на припинення вогню за 50 днів. Але в Кремлі переконані: Москва витримає ці удари, а сам Путін "маневрує так, щоб не дратувати Трампа надто сильно".

Чого хоче Путін?

Серед умов миру, за даними джерел: заборона Україні вступати до НАТО, її нейтральний статус, обмеження розміру армії та визнання російського контролю над захопленими територіями. Також Москва хоче гарантій безпеки для російськомовного населення та готова говорити про безпеку України, але не зрозуміло, як це працюватиме на практиці.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що Київ ніколи не визнає окупацію Криму чи інших регіонів та не відмовиться від курсу до НАТО.

Розширення апетитів Кремля

Два джерела наголосили: війна для Росії стає вигіднішою, адже економіка, орієнтована на війну, вже випереджає НАТО за темпами виробництва артилерійських снарядів, а війська за останні три місяці просунулися на понад 1400 кілометрів квадратних.

Апетит приходить під час їжі,

– сказало одне з джерел, натякаючи, що Путін може захотіти більше, ніж Крим і чотири східні області, якщо Україна ослабне.

Зараз під контролем Росії вже майже п’ята частина української території, а у планах Кремля, за словами співрозмовників, навіть Дніпро, Суми та Харків.

Трамп, який після повернення у Білий дім спілкувався з Путіним щонайменше шість разів, намагається домовитися про швидке завершення війни. Втім, у Кремлі визнають: "позитивні сигнали" не перетворилися на конкретний план. У Білому домі також кажуть, що Трамп готовий до максимально жорстких мит і вторинних санкцій проти тих, хто купує російську нафту.

Попри санкції й рекордні витрати на війну, економіка Росії торік зросла на понад 4%, і навіть у 2025 році Мінекономіки очікує зростання на 2,5%.

Джерела прогнозують ескалацію та попереджають: війна може затягнутися ще надовго, бо Кремль вірить у свою перевагу й не збирається відмовлятися від вимог. У свою чергу, Україна готується до оборони й сподівається зірвати російський план, навіть попри менші ресурси.