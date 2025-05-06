Бразилія між Кремлем і Заходом: навіщо Лула їде до Путіна

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва найближчими днями вирушить до Москви. Там він планує зустрітися з Владіміром Путіним.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на O Globo. Мета поїздки – просування "мирної місії" щодо війни в Україні.

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Бразилія втягується у мирні переговори

За інформацією ЗМІ, Лула планує представити Бразилію як нейтрального посередника у врегулюванні війни, яку Росія веде проти України. Водночас він прагне продемонструвати незалежність зовнішньої політики Бразилії від США та інших світових гравців.

Радник Лули з міжнародних справ Селсо Аморім наголосив, що посередництво у конфліктах більше не є винятковим правом великих держав. У Бразилії вважають, що країна має право бути частиною потенційних переговорів.

За даними журналістів, у Бразилії розчаровані результатами дипломатії США. Ба більше – у політичних колах країни вважають, що саме США сприяли ескалації, а Росія демонструє більшу готовність до діалогу.

На цьому тлі спроби Бразилії втрутитися у мирний процес виглядають суперечливо: поки Захід намагається ізолювати агресора, Лула фактично подає Путіну руку.