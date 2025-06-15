Хоче відновити Російську імперію: американський аналітик пояснив цілі Путіна

Російський диктатор Владімір Путін мріє про глобальну імперію. На думку американського аналітика Стівена Бланка, очільник Кремля хоче повернути ставлення до Росії, яке було під час холодної війни.

Про це ексконсультант ЦРУ та старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики та Atlantic Council розповів 24 Каналу.

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Чого хоче Путін

На думку Бланка, єдиний спосіб забезпечити безпеку Україні та всій Європі – прийняти Україну в НАТО. А заяви Кремля про те, що розширення НАТО становить загрозу – нісенітниця. "Загроза існує лише для автократії Путіна", – підкреслив він.

Водночас, хоча Росія не може перемогти у війні, Путін та його оточення вірять, що зможуть це зробити, незалежно від ціни. Стівен Бланк розповів про головні бажання російського диктатора.

Він хоче двох речей: відновити Російську імперію і змусити США ставитись до Росії як до рівної – так, як це було за часів холодної війни,

– пояснив він.

Аналітик додав, що бажання Путіна не здійсняться. Росія залежить від Китаю і вже підпорядкована йому, а ресурси російського уряду не можуть сформувати позитивний порядок денний ніде у світі.

Вони можуть тільки руйнувати, але не будувати. Не за керівництва Путіна,

– резюмував Бланк.

Він наголосив, що Росія хоче встановити постійний стан облоги у світовій політиці, нагадавши про те, як у радянській історії меншовик Мартов звинувачував Леніна в створенні "облоги" в російській соціал-демократії. "Це неприйнятно не лише для США, а й для багатьох інших держав. А це означає вічну війну по всьому світу – не тільки в Європі, але й в Африці, на Близькому Сході, у Кореї, Китаї", – запевнив аналітик.

До слова, Владімір Путін висловив готовність продовжити мирні переговори з Україною після 22 червня. Про це він заявив під час телефонної розмови з Дональдом Трампом.