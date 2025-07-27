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Геополітика Росія Чинитимуть опір, поки зможуть, – оглядачка The Atlantic вважає, що Путін недооцінив українців
27 липня, 20:04
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Чинитимуть опір, поки зможуть, – оглядачка The Atlantic вважає, що Путін недооцінив українців

Надія Батюк
Основні тези
  • Енн Епплбаум вважає, що Путін недооцінив українців і сучасну Україну, оскільки мало знає про них.
  • Епплбаум зазначає, що українці будуть чинити опір і вести партизанську війну, навіть якщо Київ впаде.
  • Путін недооцінив підтримку українського уряду, українську національну ідентичність, а також готовність Європи та США допомагати Україні.

Журналістка Енн Епплбаум, оглядачка журналу The Atlantic, висловилася про війну в Україні. Вона заявила, що російський диктатор Володимир Путін з самого початку недооцінив ситуацію.

За її словами, він насамперед недооцінив українців, адже дуже мало знає про сучасну Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Епплбаум DW.

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Що сказала Епплбаум про Путіна?

На думку оглядачки The Atlantic, очільник Кремля не розумів, що український уряд – це обраний уряд, який має підтримку, і що українська національна ідентичність є реальною.

Українці чинитимуть опір, поки зможуть. У тому числі вестимуть партизанську війну, навіть якщо Київ впаде,
 – пояснює Епплбаум.

А також додає, що Путін не мав жодних контактів із сучасними українцями, тому уявляє собі українців із радянського минулого – українських комуністів, з якими він, можливо, зустрічався 30 років тому. 

За словами Епплбаум, він також не має уявлення про сучасну Україну. Окрім цього, диктатор, ймовірно, недооцінив здатність і готовність Європи та США допомагати Україні. І силу ідей, які мотивують принаймні частину Заходу і західних лідерів. На думку Епплбаум, це не тільки демократія, а і єдність та цілісність.