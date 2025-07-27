Про це у розмові з 24 Каналом наголосив провідний експерт з кремлівської стратегії, директор програми "Росія та Євразія" у Chatham House Джеймс Ніксі, додавши, що у своєму прагненні знищити Україну Путін не зупиняється.

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Які інструменти залучає Росія проти України?

Аби реалізувати свою ціль, Москва використовує не лише традиційну війну, яка передбачає бойові дії, а й дипломатичний тиск, економічний вплив, кібератаки, інформаційну війну.

На питання чи є фізично десь в коридорах Кремля спеціальна тека з назвою "Дестабілізація України", Ніксі відповів, що цього не знає, але, за його переконанням, цілком очевидно, що для Росії це нагальне питання.

"У Росії є план з внутрішньої дестабілізації України, вона не зупиниться. Москва займається цим щонайменше останні 20 років, якщо не більше. У неї є набір інструментів і стратегічний плейбук, який Кремль постійно переглядає, тестуючи що працює. Тож план такий існує і Москва не зупиниться ні перед чим, щоб його реалізувати", – озвучив Ніксі.

Зазначимо, що експерт зі стратегії Кремля припустив, яка країна може стати наступною ціллю Росії. Джеймс Ніксі впевнений, що справжньої безпеки навіть коли Україна переможе у війні не буде, поки Росія не стане ліберально-демократичною країною.