Про це 24 Каналу розповів провідний експерт з кремлівської стратегії, директор програми "Росія та Євразія" у Chatham House Джеймс Ніксі, який мав особисту зустріч з російським диктатором. Ймовірно, що Путін і досі залишається таким, яким був багато років тому.

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Якою була зустріч експерта зі стратегії Кремля з Путіним?

За словами провідного експерта з кремлівської стратегії, навіть 20 років тому, коли він був ще молодшим, під час зустрічі з російським диктатором вдалось розгледіти всю його сутність. Путін був холодним, розрахунковим, але розумним та компетентним.

При цьому він (Путін – 24 Канал) був позбавлений співчуття, тепла або будь-якої людяності,

– сказав він.

Ніксі зауважив, що він зустріч з російським диктатором була в контексті трагедії в Беслані. В ній Путін звинуватив не терористів, а Захід. Провідний експерт з кремлівської стратегії припустив, що Путін радикально не змінився ні після Мюнхенської промови у 2007 році, ні після війни в Грузії у 2008 році.

Він є тим, ким і був – консервативний ультранаціоналіст, вихований КДБ, тобто психопат. Путін – соціопат,

– підкреслив він.

До речі, у статті Foreign Affairs експерти наголосили, що впродовж 25 років правління Путін сформував відсутність будь-якої політичної опозиції та критики влади загалом. Тих, хто намагається піти проти Кремля, очікують репресії. Диктатор розпочав повномасштабне вторгнення, аби здійснити "маленьку переможну війну, яка повинна була б зміцнити вплив Росії у світі та його особистий авторитет.